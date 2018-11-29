В Пятигорске мальчика сбил водитель иномарки из соседней республики

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-29T12:30:10+03:00

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Школьника на одной из улиц Пятигорска сбил житель из соседнего региона. После изучения пленки с камер наблюдения полицейские установили, что наехала на 11-летнего мальчика иномарка "Джилли Эм Гранд" с госномерами Кабардино-Балкарии, а за рулем сидел 33 летний житель республики.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СК, ранее за отказ пройти медосвидетельсвование его лишили прав.

- На момент ДТП срок лишения не истек, - говорят полицейские. - На него составили административный материал за оставление места автоаварии лицом, лишенным права управления.

За побег мужчине грозит продление срока лишения прав. Но по факту аварии следствием ведется проверка.

Напомним, вчера утром на улице Дзержинского около дома №5 под колеса машины угодил школьник. Он перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель превысил скорость и не успел избежать столкновения. Сбитого мальчика он перетащил с проезжей части на обочину, а потом уехал. После госпитализации пострадавшего мужчину начали искать.