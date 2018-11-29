Ессентучане с ограниченными возможностями проведут День инвалида в теплой компании
2 декабря в танцевальном зале Городского дома культуры Ессентуков состоится праздничный вечер «Другой, другие, о других», посвященный Международному дню инвалидов и 30-летию образования Всероссийского общества инвалидов.
Проведение Международного дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества к преимуществам, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
На праздничное чаепитие в Городской Дом Культуры приглашены люди с ограниченными возможностями, члены ессентукского городского общества инвалидов, общества слепых, училища-центра реабилитации молодых инвалидов, инклюзивного епархиального центра «Солнечный городок». Творческие коллективы ГДК готовят для гостей не только сладкий стол, но и театрализованный концерт, фотозоны, приятные сюрпризы.
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