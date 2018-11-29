2018-11-29T15:33:49+03:00
Происшествия

На Ставрополье девушка придумала изнасилование, чтобы скрыть измену

За ложный донос суд приговорил её к обязательным работам
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье молодая девушка придумала изнасилование, чтобы скрыть измену от своего молодого человека. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Левокумского районного суда.

Следствию стало известно, что пьяная девушка сильно припозднилась домой, где её ждал молодой человек. Чтобы скрыть истинные причины опоздания, девушка решила рассказать ему историю об изнасиловании. Мужчина был в ярости и тут же обратился в полицию.

Такого поворота девушка не ожидала, но не нашла ничего лучшего, чем повторить свой рассказ полицейским. Было возбуждено уголовное дело. Однако ситуацию спасла мать «потерпевшей». Женщина пришла и честно рассказала полицейским об обмане.

За ложный донос на девушку завели уголовное дело. Суд приговорил обманщицу к 250 часам обязательных работ и штрафу в размере 508 рублей.

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