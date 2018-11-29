Глава Ставрополя устроил чиновникам разнос за плохую уборку улиц
Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев устроил главам районов краевой столицы разнос за недостаточно качественную уборку улиц. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сообщается, что градоначальник оказался крайне недоволен недостаточным уровнем подготовки. По его словам, чиновники были заранее предупреждены о непогоде, и получили приказ привести снегоуборочную технику в состояние повышенной готовности.
— Как было допущено такое положение? Тем более, что об ухудшении погоды все были предупреждены заранее и ставилась задача серьезно подготовиться?! — Негодовал на утреннем совещании Андрей Джатдоев.
При этом в администрации отметили, что ситуацию нельзя оценить, как критическую. После периода утренних пробок на улицы выехали 129 снегоуборочных машин. За день они смогут очистить дороги от заносов, а ночью займутся вывозом снега за пределы города. Так коммунальзщики будут работать все ближайшие дни, пока напор стихии не ослабнет.
Напомним, что работу коммунальщиков достаточно жёстко оценили в социальных сетях, а самые остроумные горожане даже создали новый мем про уборку ставропольских дорог.
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