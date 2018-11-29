Глава Ставрополя устроил чиновникам разнос за плохую уборку улиц

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-29T15:27:15+03:00

При этом ситуация на дорогах города признана сложной, но не критичной

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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев устроил главам районов краевой столицы разнос за недостаточно качественную уборку улиц. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что градоначальник оказался крайне недоволен недостаточным уровнем подготовки. По его словам, чиновники были заранее предупреждены о непогоде, и получили приказ привести снегоуборочную технику в состояние повышенной готовности.

— Как было допущено такое положение? Тем более, что об ухудшении погоды все были предупреждены заранее и ставилась задача серьезно подготовиться?! — Негодовал на утреннем совещании Андрей Джатдоев.

При этом в администрации отметили, что ситуацию нельзя оценить, как критическую. После периода утренних пробок на улицы выехали 129 снегоуборочных машин. За день они смогут очистить дороги от заносов, а ночью займутся вывозом снега за пределы города. Так коммунальзщики будут работать все ближайшие дни, пока напор стихии не ослабнет.

Напомним, что работу коммунальщиков достаточно жёстко оценили в социальных сетях, а самые остроумные горожане даже создали новый мем про уборку ставропольских дорог.

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Дорожники работают в усиленном режиме, то и дело появляются сообщения об авариях, а водители шутят, стоя в километровых пробках (подробности).