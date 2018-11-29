2018-11-29T17:13:37+03:00
Происшествия

На Ставрополье педофил получил срок за изнасилование падчерицы

Михаил ЮЖНЫЙ
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В феврале и марте 2016 года житель Кочубеевского района Ставропольского края изнасиловал 13-летнюю падчерицу.

Девочка эта, как сообщает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю, жила в одном доме с преступником. Супруга насильника оказалась опекуном школьницы.

В материалах следователей также сообщается о факте совершения в отношении ребёнка различных насильственных действий сексуального характера. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому следователи инкриминировали сразу две статьи – изнасилование малолетней и насильственные действия сексуального характера. Суд признал данному мужчину виновным по всем статьям УК РФ и приговорил к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

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