2018-11-29T17:38:08+03:00
Общество

Финалиста чемпионата кейсов ЕвроХима определили в ЮРГПУ (НПИ) им. Платова

Победителем отборочного этапа стала команда «Острее лезвия» технологического факультета
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В вузах России и Казахстана прошел отборочный этап пятого, юбилейного, чемпионата по решению кейсов Минерально-химической компании «ЕвроХим»В вузах России и Казахстана прошел отборочный этап пятого, юбилейного, чемпионата по решению кейсов Минерально-химической компании «ЕвроХим»
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В вузах России и Казахстана прошел отборочный этап пятого, юбилейного, чемпионата по решению кейсов Минерально-химической компании «ЕвроХим», который холдинг традиционно организовывает совместно с благотворительным фондом «Надежная смена».

В числе сотен студентов, попробовавших свои силы в решении реальных производственных задач, были и воспитанники ЮРГПУ (НПИ) им. Платова. В этом году в новочеркасском политехе в отборочном туре приняли участие восемь команд, представляющих технологический, строительный и механический факультеты. Всем им было предложено решить производственную задачу, условия которой сформулированы на основе «живой» практики ЕвроХима.

Каждой из команд-участниц нужно было представить презентацию с обоснованием предлагаемых решений и ответить на вопросы экспертной комиссии: представителей Компании, вуза и АО «Невинномысский Азот», входящего в состав агрохимического холдинга. Приятным сюрпризом стал квиз - интеллектуально-развлекательная игра, которая не только позволила ребятам оценить собственные внимательность и смекалку, но и помогла разрядить соревновательную обстановку.

Все восемь команд получили сертификаты участников чемпионата и памятные подарки от ЕвроХима. Победителем же отборочного этапа в ЮРГПУ стала представляющая технологический факультет команда «Острее лезвия» и её проект «Производство сложных минеральных NK/NPK удобрений».

Финал пятого Чемпионата кейсов «ЕвроХим», в котором примут участие победители всех региональных этапов, пройдёт в Москве в феврале 2019 года.

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