2018-11-29T18:09:17+03:00
Общество

Сбербанк вручил сертификаты начинающим бизнесменам

Ставропольское отделение банка приняло участие в региональном этапе Всероссийского молодежного форума «Ты - предприниматель» в Ставрополе
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Руководитель управления продаж малому бизнесу Юлия Латышева поздравила победителей конкурса бизнес-проектов и вручила сертификаты на доступ к электронной библиотеке Сбербанка.

- Информация и знания - это то, что больше всего необходимо начинающим свое дело, - подчеркнула она. - И Сбербанк сегодня предоставляет не только доступ к финансовым ресурсам, но и возможность поучаствовать в многочисленных образовательных программах, найти партнеров по бизнесу или рынки сбыта, получить экспертизу профессионалов и даже готовые кейсы и практические решения в области маркетинга, правовой поддержки и других сфер.

Доступ к банковским услугам для «малышей» максимально упрощен, а регистрировать и открывать счета предприниматели могут в режиме онлайн, без визита в банк, что критически важно для представителей данного сегмента экономики. Как результат, только с начала 2018 года в банк пришли на обслуживание почти 11 тысяч новых клиентов малого бизнеса. Это на четверть больше по сравнению с прошлым годом. А объем выданных отделением кредитных ресурсов клиентам ММБ составил 5,7 млрд. руб., показав темп роста в 118% по отношению к 2017 году.

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