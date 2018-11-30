На Ставрополье поймали беглого полицейского, торговавшего наркотиками

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-30T08:04:41+03:00

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Сотрудник одного из отделов полиции Минераловодского округа попался на сбыте наркотических средств. В отношении него возбудили уголовное дело, но он пытался скрыться от следствия. Беглеца задержали и заключили под стражу.

Фигурантом дела полицейский стал нынешней весной. Он два раз продал синтетический наркотик правоохранителю, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. В отношении наркосбытчика следователи тогда возбудили уголовное дело, но от правосудия он скрылся.

Его немедленно объявили в федеральный розыск, который и принес результат. После задержания полицейского заключили под стражу и возобновили расследование уголовного дела.

Как уточнили в краевой полиции, по этому факту проводится служебная проверка. После неё будет решаться вопрос дальнейшего прохождения сотрудником службы в органах.