На трассе под Ставрополем организован пункт обогрева

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-30T08:52:32+03:00

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На подъезд к городу Ставрополю, где введено ограничение движения для всех видов транспорта, дорожными службами и Госавтоинспекцией организован временный пункт обогрева.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления ГИБДД, погодные условия по-прежнему остаются крайне негативными: сильный боковой ветер, метель и снежные перемёты мешают организации безопасного дорожного движения.

Объезд автомобильного транспорта осуществляется через посёлок Тоннельный.