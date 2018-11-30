2018-11-30T11:14:41+03:00
Происшествия

Ставрополец ответит за применение насилия к полицейскому

Михаил ЮЖНЫЙ
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Против 39-летнего жителя Предгорного района Ставропольского края на днях завершили расследование уголовного дела. Мужчина обвинялся в применении насилия к полицейскому.

Инцидент произошёл вечером 25 сентября этого года

Ставропольца после мелкого хулиганства доставили для штрафа в один из участковых пунктов Предгорного района региона. Там он ударил рукой по телу старшего участкового по Предгорному району, после чего схватил его за карман формы. Против хулигана было возбуждено уголовное дело.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета Российской Федерации.

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