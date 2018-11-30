На Ставрополье строитель убил коллегу за сломанные инструменты
В Михайловске строитель пойдёт под суд за непреднамеренное убийство коллеги одним ударом кулака. Причиной ссоры между мужчинами стали случайно сломанные инструменты.
Как сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, преступление произошло 9 сентября текущего года. 40-летний мужчина пришёл к погибшему на разговор — разобраться по поводу поломанных инструментов. Строитель по профессии, он дал попользоваться своим инвентарём, однако получил его обратно в совершенно негодном состоянии. Его единственной просьбой было возместить стоимость испорченного оборудования.
Однако его коллега с ним не согласился и, более того, после просьбы возместить ущерб, послал его куда подальше. Подсудимый в порыве ярости ударил несчастного в лицо, он потерял равновесие и, падая, ударился затылком о стену. Травмы оказались смертельными — 35-летний пострадавший скончался на месте.
Следователям удалось собрать достаточно доказательств произошедшего. С обвинительным заключением прокурора дело передано в суд.
За убийство по неосторожности строителю грозит до двух лет тюрьмы.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»