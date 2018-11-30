В Ставропольском крае поезд врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-30T13:49:44+03:00

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Утром 29 ноября этого года на железнодорожной станции в Георгиевске произошла авария: «КамАЗ» столкнулся с поездом. Шофер грузовика НА выехал на железнодорожные пути, не заметив приближающийся локомотив.

Машинист, увидев машину, попробовал применить экстренное торможение, но поезд по инерции все-таки продолжил движение. Из-за малого расстояния между транспортными средствами локомотив столкнулся с большегрузом на рельсах по касательной.

Никто из участников ДТП, к счастью, не пострадал. Столкновение поезда и грузового автомобиля не повлияло на качество железнодорожного движения, поезда в этом районе продолжают по штатному графику.