«СтрелаАвто» реализует склад KODA!

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-30T14:04:50+03:00

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СтрелаАвто, единственный официальный дилер ŠKODA в городе Минеральные Воды, спешит сообщить, что не обязательно ждать конца года, чтобы стать владельцем ŠKODA выгодно!

Давно выбираете автомобиль ŠKODA и не знаете, когда же решиться? Именно сейчас! Для вас мы можем предложить ряд выгод и преимуществ! Для начала, к концу года количество доступных автомобилей будет стремительно сокращаться с каждым днем! Поэтому мы предлагаем забронировать Ваш автомобиль ŠKODA в ближайшее время.

Самые популярные комплектации всегда заканчиваются первыми. Для реализации склада мы подготовили для вас выгодные программы и предложения, индивидуальные условия и подарки от руководства дилерского центра. Не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Мы всегда готовы предложить больше, чем Вы думаете, обращайтесь.

Позвоните по номеру 88792265353 в городе Минеральные Воды и получите специальное предложение! Также вас ждет полный тестовый парк для испытания возможностей ŠKODA и персональный тест-драйв в день обращения. Кол-во автомобилей ограничено.

Подробности в отделе продаж новых автомобилей.

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