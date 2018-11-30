Уроженец Ингушетии пытался вывезти килограмм золота в ручке чемодана и поплатился

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-30T14:37:51+03:00

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В Якутии под суд попал уроженец Ингушетии, пытавшийся вывезти контрабандный золотой песок в ручке чемодана. При досмотре в аэропорту полицейские нашли и изъяли драгметалл стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Следственного комитета России, мужчина был курьером контрабандистов и пытался доставить золото в Москву. Для этого он придумал хитроумный план, спрятав сплав серебра и золота в ручке чемодана.

Однако схема не сработала: при досмотре в аэропорту полицейские заметили что-то странное в злосчастной ручке. Мужчину сняли с рейса, отвели на досмотр, где контрабанду нашли и изъяли.

— Следстве установило, что подозреваемый получил оплату за перевозку незаконно добытого шлихового золота в Москву в городе Магадан. После этого он отправился в Якутск, где попытался сесть на авиалайнер до столицы, — сообщили в пресс-службе.

Теперь контрабандиста будут судить за незаконный оборот драгметаллов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.