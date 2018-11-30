Владимир Путин поручил разобраться с брошенными энергообъектами в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-30T14:57:30+03:00

Президент будет ждать отчета до 1 марта 2019 года

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По поручению президента России для развития топливно-энергетического комплекса Дагестана необходимо провести инвентаризацию всех газораспределительных и электросетей республики.

Как сообщается в документе на сайте президента, в первую очередь, надо оформить брошенные энергообъекты.

- Необходимо выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты, - говорится в поручении к правительству РФ.

Отчет по проведенной работе надо представить до 1 марта 2019 года.