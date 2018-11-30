В Грозном появится канатная дорога

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-30T16:04:22+03:00

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В Грозном в ближайшее время планируют создать канатную дорогу. Отмечается, что такой транспорт популярен во всем мире.

По словам экспертов, такой вид общественного транспорта способен разгрузить от автомобильных пробок центральные улицы города, но и стать экономически рентабельным объектом, который приносит доход.

По словам первого заместителя министра России по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, канатная дорога является не только современным видом транспорта, но и притягивает туристов.

Власти Чеченской Республики предполагают, что большая часть компонентов канатной дороги будет произведена в России силами совместного предприятия «Национальные канатные дороги».