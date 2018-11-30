Губернатор Ставрополья: "продолжаем бороться со стихией на дорогах"

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-30T16:39:08+03:00

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В Ставропольском крае не стихает порывистый ветер, а движение по нескольким трассам ограничено из-за плохой видимости и гололеда.

Со слов главы региона Владимира Владимирова, сейчас на дорогах работает 350 единиц снегоуборочной техники, а работа коммунальных служб переведена в круглосуточный режим.

- Продолжаем бороться со снежной стихией на дорогах края. Все краевые дорожные службы со вчерашнего дня переведены в режим повышенной готовности. Работают в две смены, - сообщил Владимир Владимиров. - За полтора дня израсходовано 8,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси. До улучшения погодных условий темп сбавлять не будем.

Напомним, сегодня утром на нескольких трассах Ставрополья, включая автодорогу федерального значения "Кавказ", ограничили или полностью остановили движение из-за пурги и гололеда. На некоторых участках видимость остается нулевой.