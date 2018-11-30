Коммунальщики Ессентуков борются с последствиями снегопада

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-30T17:04:40+03:00

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В Ессентуках на борьбу с последствиями снегопада оперативно выехал весь спецтранспорт Комбината по благоустройству.

Накануне на улицах курортного города работало 4 машины, которые расчищали улицы от снега и посыпали противогололедными средствами. В первую очередь все силы были брошены на уборку магистральных дорог и парков с учетом интенсивности движения. Отрицательные показатели температуры значительно усложнили работу коммунальщиков: с наледью и снегом под силу справиться только автогрейдеру, который в единственном экземпляре на балансе ессентукского Комбината.

- Сначала, согласно установленным правилам, мы приступили к уборке подъемов, спусков и поворотов. Только после этого - к ровным участкам дорог на территории Ессентуков. Управление ЖКХ приняло работы по уборке снега на 60% и оценило как некачественную, не в полном объеме. В связи с чем усилен контроль за производимой работой как днем, так и в ночное время, - отметила Юлия Джигарханова, начальник Управления ЖКХ администрации Ессентуки.

Сегодня работы по очистке ессентукских улиц продолжаются. В Курортной зоне спецтехника произвела однократную уборку снега. Отдельные участки были очищены несколько раз, так на Суворовском шоссе, ул. Буачидзе, Октябрьской, Гаевского (от моста на станицу Ессентукскую до ул. Первомайской), Пушкина, Энгельса, Володарского, Вокзальной и подземный путепровод в районе ж/д переезда «44 км» уборочная техника чистила дорожное полотно до 4 раз.

Глава города Александр Некристов начальный этап борьбы со снегом посчитал неудовлетворительным, Комбинату поручено ускорить очистку городских улиц и реагировать на погодные аномалии более оперативно.