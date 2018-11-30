Митингующего в Кабардино-Балкарии жителя отправили под суд
Жителя Нальчика отправили под суд за "публичное оправдание терроризма" на городском митинге в январе 2018 года.
Как говорят в прокуратуре Кабардино-Балкарии, обвинительное заключение утвердил зампрокурор республики.
- Обращаясь к участникам митинга, он произнес речь, умышленно использовав в своем выступлении высказывания, обосновывающие правомерность и оправдывающие террористическую деятельность лидеров и участников незаконных вооруженных формирований, действовавших в КБР, - заявили в ведомстве.
По статье "публичное оправдание терроризма" обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд.