Ставропольском водителям закрыли дорогу на Ростов

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-30T17:39:50+03:00

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В связи с негативными погодными условиями в направлении Ростова-на-Дону из Ставрополя ограничено движение.

- Сегодня в 17 часов на трассе«Ростов-на-Дону - Ставрополь» с 273 по 301 километр введено временное ограничение движения для всех видов транспорта (территория Шпаковского района от села Донского до Пелагиадского круга), - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Ограничения, как отмечают в ведомстве, были введены в связи с крайне негативными погодными условиями: на проезжей части наблюдаются снежные перемёты, дует сильный боковой ветер.

Ставропольская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям отказаться от поездок в данном направлении!