В Ессентуках открылся выставочный центр

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-30T18:04:19+03:00

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Выставкой «Дикая природа России» всемирно известного журнала «National geographic» открылся новый выставочно-коммуникационный центр в Ессентуках на улице Пятигорской.

В просторном зале со специальным освещением первым посетителям представили уникальные фотографии, собранные со всей России - здесь и восходы из Липецка, «большой взрыв лавы» из Петропавловск-Камчатского, штормы Красноярского края и Московские туманы.

- Сегодняшнее открытие выставочного центра - знаменательное событие не только для Ессентуков, но и для всех Кавказских Минеральных Вод. Это еще один, очень нужный вклад в развитие курортов и туризма, который, несомненно, оценят и наши гости, и жители КМВ, - отметил глава Ессентуков Александр Некристов.

Почетные гости церемонии открытия перерезали красную ленточку и первыми оценили творческий взгляд участников проекта о бескрайних просторах нашей страны. Андрей Паламарчук, главный редактор «National geographic Россия» на открытии центра признался, что выставка путешествует по стране и открывается по 5 - 6 раз в год, но ессентукская площадка и местная публика - совершенно новый формат культурного взаимодействия, первая подобная экспозиция на КМВ. Гости выставки пожелали новому культурному центру города больше интересных тематических выставок и интересных образовательных проектов.