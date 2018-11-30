2018-11-30T19:04:56+03:00
Общество

В Ессентуках на двух улицах закрыли незаконные торговые точки

В городе-курорте усилили борьбу со стихийными рынками
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В Ессентуках усилили борьбу со стихийной торговлейВ Ессентуках усилили борьбу со стихийной торговлей
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Специалисты управления экономического развития и торговли администрации Ессентуков стали проводить больше рейдов по местам несанкционированной торговли.

Особое внимание уделили стихийной торговой точке по ул. Кисловодской, рядом с входом в городскую поликлинику. Здесь специалисты торгового отдела обнаружили полный ассортимент товаров. С земли и машин продавцы бойко торговали овощами, фруктами, орехами, утками и курами. Торговля велась со злостными нарушениями и без разрешительных документов.

Еще один рейд сотрудники Управления экономического развития и торговли города провели вместе с УФССП России по г. Ессентуки. Проверяющие отправились на улицу Ленина, где обнаружили торговцев, уже не раз попадавших в поле зрения комиссии. У одной из продавщиц судебные приставы-исполнители изъяли имущество для погашения задолженности (по постановлениям о наложении административного штрафа задолженности) перед бюджетом города.

Управление экономического развития и торговли обращается к жителям и гостям города-курорта с предупреждением о недопустимости несанкционированной торговли и призывает быть внимательными при совершении покупок.

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