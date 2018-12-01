В Дагестане три человека погибли в столкновении «Лады» и джипа Toyota

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-01T10:01:48+03:00

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В Бабаюртовском районе Дагестана три человека погибли в столкновении «Лады» и джипа Toyota. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД республики.

— Авария произошла около часа ночи на трассе в районе села Бабаюрт. Машина «ВАЗ-2112» столкнулась с дждипом Toyota. В результате страшные травмы получили трое пассажиров легкового автомобиля, — рассказал собеседник.

На месте аварии от полученных повреждений скончался один из пострадавших. Ещё двоих успели доставить в больницу, но их травмы оказались несовместимы с жизнью — медики не успели спасти несчастных.

Обстоятельства и причины страшной аварии пока неизвестны. На месте происшествия работают специалисты следственного отдела МВД. Они выяснят подробности и степень вины участников смертельного ДТП.

Проводится проверка.