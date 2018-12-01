На Ставрополье возобновили движение почти по всем автодорогам

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-01T10:44:15+03:00

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На Ставрополье к 8 часам 1 декабря открыто движение по всем ключевым направлениям, закрытыми остаются лишь две автодороги. Уборка трасс, по поручению губернатора региона, продолжается в круглосуточном режиме.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главы региона, ограничения движения сохраняются лишь на участках дорог «Журавское — Кучерла — Красный Маныч» и «Изобльный — Труновское — Кугульта».

Кроме того, отмечается, что в Ростовской области ограничено движение по трассе, соединяющей столицы двух регионов. Дорога «Ростов — Ставрополь» закрыта с 106-го по 181-й километр. В случае необходимости, объезжать участок можно через Пелагиаду.

При этом отмечается, что коммунальные службы и снегоуборочная техника продолжает работать в круглосуточном режиме. Напомним, что 29 и 30 октября на регион обрушились снегопады, проезд до 5 ключевым направлениям был заблокирован из-за заносов.

Буйство стихии привело к печальным последствиям: недалеко от Изобильного 11 фур застряли в высоком снегу, простояв много часов на морозе, в Шпаковском районе такси по дороге в аэропорт попало в страшную аварию, столкнувшись с автобусом. В Ставрополе из-за сильнейшего ветра с корнем вырвало светофор, а в Изобильном пострадал храм Преображения, с купола которого ураган сорвал золотой крест.