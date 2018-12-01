В дагестанской больнице новорожденный скончался из-за бездействия врачей

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-01T12:08:53+03:00

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В Дагестане новорожденный младенец скончался из-за преступного бездействия медиков родильного дома №1 в Махачкале. Возбуждено уголовное дело ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее смерть пациента.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, трагедия произошла 22 ноября. По предварительной информации, врачи и акушерки недостаточно ухаживали за 21-летней роженицей и её ребёнок скончался через несколько часов после появления на свет.

Причины смерти новорожденного пока неизвестны — следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако уже сейчас медперсонал роддома подозревают в преступном бездействии.

— В ходе предварительного следствия будет дана объективная оценка действиям (бездействию) медицинских работников, качеству диспансерного наблюдения за беременной и оказания 21-летней роженице медицинской помощи в родовспоможении, — говорится в сообщении пресс-службы.

За безалаберность и невнимательность врачам может грозить до 3 лет колонии и отстранение от медицинской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.