Мэрия Черкесска отказалась выдать законную квартиру женщине-инвалиду

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-01T14:11:35+03:00

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В Черкесске мэрия города отказалась предоставлять положенную по закону квартиру женщине-инвалиду с тяжким недугом. В дело пришлось вмешиваться прокуратуре, чтобы отстоять право на жилплощадь потерпевшей в суде.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе надзорного ведомства, к ним за защитой обратилась женщина. Она просила отстоять жизненно необходимое из-за болезни право на собственную квартиру.

Проверка показала, что пострадавшая действительно тяжело больна. Более того — из-за специфики недуга она не может делить жилплощадь с другими людьми, потому что это может представлять угрозу для их здоровья.

— Женщина числилась в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведь в данный момент она проживает вместе с двумя членами семьи. После детального разбора ситуации оказалось, что квартира ей действительно необходима.

После этого прокурор обратился в один из судов Черкесска. В иске к мэрии столицы КЧР он требует предоставить инвалиду достойное жилище в черте города.