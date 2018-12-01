11-летний мальчик из Железноводска собрал робота-уборщика из LEGO
Юный изобретатель из Железноводска сконструировал уникального робота-уборщика из деталей LEGO. На реализацию проекта у мальчика ушло 4 месяца.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, 11-летний Богдан Барсуков уже год занимается робототехникой в специальном центре. И вот теперь мальчику удалось создать свою необычную альтернативу пылесосу.
— Мальчик трудился над своим изобретением 4 месяца, и твёрдо намерен продолжать совершенствовать своего механического друга. Робот-уборщик умеет вытерать пыль и прекрасно справляется со сбором маленького мусора, — говорится в сообщении.
Механический друг Богдана умеет вытирать пыль и собирать мелкий мусор. Фото: пресс-служба Железноводска
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»