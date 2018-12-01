2018-12-01T17:49:30+03:00
Общество

11-летний мальчик из Железноводска собрал робота-уборщика из LEGO

По словам мальчика, машина прекрасно справляется с мелкой пылью
Андрей ЗОБОВ
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Богдан Барсуков больше года занимается в специальном центре для детей. Фото: пресс-служба ЖелезноводскаБогдан Барсуков больше года занимается в специальном центре для детей. Фото: пресс-служба Железноводска
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Юный изобретатель из Железноводска сконструировал уникального робота-уборщика из деталей LEGO. На реализацию проекта у мальчика ушло 4 месяца.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, 11-летний Богдан Барсуков уже год занимается робототехникой в специальном центре. И вот теперь мальчику удалось создать свою необычную альтернативу пылесосу.

— Мальчик трудился над своим изобретением 4 месяца, и твёрдо намерен продолжать совершенствовать своего механического друга. Робот-уборщик умеет вытерать пыль и прекрасно справляется со сбором маленького мусора, — говорится в сообщении.

Механический друг Богдана умеет вытирать пыль и собирать мелкий мусор. Фото: пресс-служба Железноводска

Механический друг Богдана умеет вытирать пыль и собирать мелкий мусор. Фото: пресс-служба Железноводска

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