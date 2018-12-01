В Карачаево-Черкесии прошёл фестиваль традиционной исламской моды
В столице Карачаево-Черкесии прошёл уникальный показ мод «Fashion Day», в сдержанном стиле исламской традиции. На дефиле были представлены лучшие модели коллекции осень-зима 2018–2019.
При этом отмечается, что фестиваль «Fashion Day» стал хорошей традицией для Черкесска. Самые изысканные гардеробы для настоящих мусульманок в столице республики представляют уже в шестой раз.
Самые красивые одежды в традиционном стиле были представлены на благотворительном фестивале «Fashion Day»Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» организаторы фестиваля, одной из основных целей проведения уникального дефиле стала благотворительность. Девушки с ограниченными возможностями также могут принять участие в выступлении — мастера не обходят их вниманием, создавая уникальные наряды для всех участниц.
Кроме того, на благотворительность идут все вырученные от продажи нарядов средства. Они отправляются детям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным семьям и социально незащищенным гражданам.
Самые красивые одежды в традиционном стиле были представлены на благотворительном фестивале «Fashion Day»Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Самые красивые одежды в традиционном стиле были представлены на благотворительном фестивале «Fashion Day»Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Самые красивые одежды в традиционном стиле были представлены на благотворительном фестивале «Fashion Day»Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Самые красивые одежды в традиционном стиле были представлены на благотворительном фестивале «Fashion Day»Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
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