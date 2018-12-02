В Дагестане 46 населенных пунктов остались без электричества

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-02T12:37:33+03:00

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В Дагестане более суток не прекращается сильный дождь со снегом и ураганным ветром с порывами до 22 м/сек. По данным Минэнерго РФ, без электричества остались 7,5 тысячи человек в 46 населенных пунктах.

- Наиболее сложная ситуация сложилась в Казбековском и Хивском районах, а также в городе Махачкале. Из-за сильного ветра под тяжестью обледенелых проводов опоры буквально ломались пополам, падали на ЛЭП деревья, - сообщают в пресс-службе МРСК Северного Кавказа. - Обесточенными остаются 138 трансформаторных подстанций.

Напомним, массовые отключения электроснабжения в Дагестане начались 1 декабря с 11:00 мск. Из-за разгула стихии было повалено 12 опор линий электропередачи как в пригороде Махачкалы, так и в высокогорных районах

- Вышли из строя 19 фидеров. АО «Дагестанская сетевая компания» мобилизовала для проведения работ 21 бригаду, 72 специалиста и 38 единиц спецтехники. Работы продолжались и в темное время суток, почти до полуночи, - сообщают в МРСК Северного Кавкза.