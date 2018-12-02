В Ставрополе появятся новогодние арт-объекты

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-02T13:27:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько новых светящихся арт-объектов появятся на улицах Ставрополя в ближайшие дни. В Промышленном районе создавать предновогоднее настроение горожанам будет семья снеговиков – джазовых музыкантов на площади 200-летия Ставрополя. На Крепостную гору «прилетит» герой древнегреческих мифов крылатый конь Пегас. Почувствовать себя звездой можно будет у театра драмы. Огромная светящаяся конструкция вместит в себя всю семью и точно станет новым хитом социальных сетей.

- Традиционно праздничной иллюминацией будут подсвечены фонтан «Мальчик и девочка», надпись «Я люблю Ставрополь» на Ермоловском бульваре, Триумфальная арка. На Советскую вернутся полюбившиеся всем сказочные олени, засветится огнями карета на Крепостной горе, а на площади у железнодорожного вокзала появятся ивы со светящимися ветвями и листочками, - сообщает администрация города.