2018-12-02T15:22:38+03:00
Спорт

Нурмагомедову дадут не больше 1 года дисквалификации

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт
Виталий КЛИМОВ
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Президент лиги боев без правил UFC заявил, что за драку после боя с Конором Макрегором Хабиба Нурмагомедова вряд ли дисквалифицруют больше чем на 1 год.

- Нет причины для дисквалификации на срок более года, – цитирует MMA Fighting Дану Уайта. – Это было бы несправедливо. Потасовка длилась 40 секунд, никто не пострадал.Думаю, что комиссия должна это учесть, и дисквалифицровать его менее чем на год. Так было бы честнее.

Напомним, после победы над ирландцем дагестанский борец выпрыгнул из октагона и напал на членов команды Макрегора, но служба охраны помешала потасовке. Однако неспортивное поведение Нурмагомедова будет стоить ему санкций со стороны UFC. Заседание комиссии состоится 10 декабря.

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