СМИ: В Дагестане на взятке пойман федеральный судья
Его допрашивают в ОВД
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В Дагестане при получении взятки задержан федеральный судья Унцукульского района, сообщает издание "Черновик" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным издания, задержанный - судья Арип Магомедов. В роли посредника при передаче денег выступал помощник судьи.
Сейчас в доме помощника судьи в селе Майданское оперативники УФСБ по РД проводят обыски. Сам судья находится на допросе в ОВД. После проведения следственнных действий его отпустят, поскольку для возбуждения уголовного дела и ареста федерального судьи нужна особая санкция.