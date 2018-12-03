2018-12-03T08:31:29+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане погибли три человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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Автоавария с участием двух автомобилей произошла в Бабаюртовском районе Дагестана, есть погибшие. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД республики.

- В селе Бабаюрт Бабаюртовского района столкнулись автомобили "Toyota Land Cuiser 200" и "ВАЗ-2112". Водитель "ВАЗ" погиб на месте. Помочь ему срочно прибывшие по вызову медики уже не успели. Два его пассажира были доставлены в Центральную районную больницу, - уточнили в ведомстве. - К сожалению, они тоже в последующем скончались от тяжелых травм.

Трагедия произошла примерно в час ночи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД, устанавливают причину аварии. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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