2018-12-03T10:16:31+03:00
Общество

14-летняя девочка попала под колёса иномарки в Пятигорске

Школьницу сбил водитель-пенсионер
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

14-летняя девочка получила травмы и доставлена в больницу. Авария, как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края, произошла вечером 2 декабря.

82-летний водитель «Volvo» ехал по улице Широкой в сторону улицы Бульварной и случайно наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пострадавшая с травмами попала в больницу. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Как пояснил правоохранителям сам виновный водитель, он не заметил в сумерках ребёнка — на девочке была надета тёмная одежда без световозвращающих элементов. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

В момент ДТП он, как заключила проведенная экспертиза, он был трезв. Автоинспекторы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего на трассе в Пятигорске инцидента.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье мужчина изнасиловал пьяную подругу в такси
В ДТП в Дагестане погибли три человека
В Ставрополе глыба льда рухнула на машину с ребенком
СМИ: В Дагестане на взятке пойман федеральный судья
Нурмагомедову дадут не больше 1 года дисквалификации
В Ставрополе появятся новогодние арт-объекты
В Дагестане 46 населенных пунктов остались без электричества
В Карачаево-Черкесии прошёл фестиваль традиционной исламской моды
11-летний мальчик из Железноводска собрал робота-уборщика из LEGO
Матч между «Енисеем» и «Ахматом» проведут при температуре –14
Мэрия Черкесска отказалась выдать законную квартиру женщине-инвалиду
В дагестанской больнице новорожденный скончался из-за бездействия врачей
На Ставрополье возобновили движение почти по всем дорогам
В Дагестане три человека погибли в столкновении джипа и легковушки