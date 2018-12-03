2018-12-03T10:16:31+03:00
Общество

14-летняя девочка попала под колёса иномарки в Пятигорске

Школьницу сбил водитель-пенсионер
Михаил ЮЖНЫЙ
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14-летняя девочка получила травмы и доставлена в больницу. Авария, как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края, произошла вечером 2 декабря.

82-летний водитель «Volvo» ехал по улице Широкой в сторону улицы Бульварной и случайно наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пострадавшая с травмами попала в больницу. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Как пояснил правоохранителям сам виновный водитель, он не заметил в сумерках ребёнка — на девочке была надета тёмная одежда без световозвращающих элементов. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

В момент ДТП он, как заключила проведенная экспертиза, он был трезв. Автоинспекторы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего на трассе в Пятигорске инцидента.

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