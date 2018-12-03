2018-12-03T11:45:44+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина изнасиловал пьяную подругу в такси

Следствие считает, что преступник выставил водителя и воспользовался беспомощностью жертвы
Андрей ЗОБОВ
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Следствие считает, что подозреваемый выгнал из машины водителя, после чего изнасиловал пьяную девушкуСледствие считает, что подозреваемый выгнал из машины водителя, после чего изнасиловал пьяную девушкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Труновском районе Ставропольского края мужчина изнасиловал подругу прямо в машине такси. Теперь молодому человеку грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, преступление было совершено 28 июля. Девушка была сильно пьяна и собиралась домой. «Провожать» её вызвался 26-летний подозреваемый. Они вместе сели в такси и поехали из Донского, где жил парень, в Ставрополь. Однако по дороге мужчина решил воспользоваться уязвимостью подруги — он выгнал водителя и надругался над ней.

После обращения в полицию, следователями возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Её санкция предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы. Осмотрено место происшествия, проводятся медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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