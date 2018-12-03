Верховный суд Дагестана опроверг задержание федерального судьи

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-03T13:34:26+03:00

В воскресенье СМИ растиражировали ложную информацию о его аресте

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Верховный суд Республики Дагестан опроверг задержание по подозрению во взяточничестве федерального судьи Унцукульского района Арипа Магомедова.

В данный момент Арип Магомедов находится на своём рабочем месте и продолжает исполнять обязанности в качестве председателя суда. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Напомним, что вчера днём в ряде СМИ появилась информация о задержании Магомедова силовиками. Якобы судью поймали на получении взятки и доставили в местное ОВД. Также в последничестве незаконно средства массовой информации незаконно обвинили помощника судьи Абдулу Джаватханова.