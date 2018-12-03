Верховный суд Дагестана опроверг задержание федерального судьи
Верховный суд Республики Дагестан опроверг задержание по подозрению во взяточничестве федерального судьи Унцукульского района Арипа Магомедова.
В данный момент Арип Магомедов находится на своём рабочем месте и продолжает исполнять обязанности в качестве председателя суда. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.
Напомним, что вчера днём в ряде СМИ появилась информация о задержании Магомедова силовиками. Якобы судью поймали на получении взятки и доставили в местное ОВД. Также в последничестве незаконно средства массовой информации незаконно обвинили помощника судьи Абдулу Джаватханова.
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