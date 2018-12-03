2018-12-03T13:34:26+03:00
Происшествия

Верховный суд Дагестана опроверг задержание федерального судьи

В воскресенье СМИ растиражировали ложную информацию о его аресте
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Верховный суд Республики Дагестан опроверг задержание по подозрению во взяточничестве федерального судьи Унцукульского района Арипа Магомедова.

В данный момент Арип Магомедов находится на своём рабочем месте и продолжает исполнять обязанности в качестве председателя суда. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Напомним, что вчера днём в ряде СМИ появилась информация о задержании Магомедова силовиками. Якобы судью поймали на получении взятки и доставили в местное ОВД. Также в последничестве незаконно средства массовой информации незаконно обвинили помощника судьи Абдулу Джаватханова.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился