2018-12-03T13:44:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье полиция ищет вандалов, разбивших «сердце Михайловска»

В ночь на понедельник серьёзно пострадал популярный арт-объект «Я люблю Михайловск»
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Вандалы разбили «сердце Михайловска»Вандалы разбили «сердце Михайловска»
Изменить размер текста:

По сообщениям пользователей социальных сетей о разрушении арт-объекта «Я люблю Михайловск» в главном управлении МВД по Ставропольскому краю началась проверка. Полицейские занялись поисками вандалов.

Раньше в местных соцсетях появились снимки разбитого «сердца города» в центре арт-объекта «Я люблю Михайловск». Пользователи были возмущенны поступком неизвестных, ведь сердце было излюбленным местом для фотографирования.

Как сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по краю, на место выезжала оперативная группа, оценившая степень разрушений. Действиям неизвестных дадут соответствующую правовую оценку — речь идёт о возбуждении административного или уголовного дела.

Разрушивших памятник вандалов ищет полиция.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер Дагестана уволил двух замминистров
Ессентучанка победила в Международном телевизионном IT-конкурсе ROSSиЯ.RU-2018
Ставрополье будет зарабатывать на сельском хозяйстве миллиард долларов
Губернатор Ставрополья: к январю сумма курортного сбора достигнет 184 млн рублей
Международная студвесна пройдёт на Ставрополье в июне 2019 года
Верховный суд Дагестана опроверг задержание федерального судьи
На Ставрополье мужчина изнасиловал пьяную подругу в такси
14-летняя девочка попала под колёса иномарки в Пятигорске
В ДТП в Дагестане погибли три человека
В Ставрополе глыба льда рухнула на машину с ребенком
Нурмагомедову дадут не больше 1 года дисквалификации
В Ставрополе появятся новогодние арт-объекты
В Дагестане 46 населенных пунктов остались без электричества
В Карачаево-Черкесии прошёл фестиваль традиционной исламской моды
11-летний мальчик из Железноводска собрал робота-уборщика из LEGO
Матч между «Енисеем» и «Ахматом» проведут при температуре –14
Мэрия Черкесска отказалась выдать законную квартиру женщине-инвалиду
В дагестанской больнице новорожденный скончался из-за бездействия врачей
На Ставрополье возобновили движение почти по всем дорогам
В Дагестане три человека погибли в столкновении джипа и легковушки