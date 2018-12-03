На Ставрополье полиция ищет вандалов, разбивших «сердце Михайловска»
По сообщениям пользователей социальных сетей о разрушении арт-объекта «Я люблю Михайловск» в главном управлении МВД по Ставропольскому краю началась проверка. Полицейские занялись поисками вандалов.
Раньше в местных соцсетях появились снимки разбитого «сердца города» в центре арт-объекта «Я люблю Михайловск». Пользователи были возмущенны поступком неизвестных, ведь сердце было излюбленным местом для фотографирования.
Как сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по краю, на место выезжала оперативная группа, оценившая степень разрушений. Действиям неизвестных дадут соответствующую правовую оценку — речь идёт о возбуждении административного или уголовного дела.
Разрушивших памятник вандалов ищет полиция.
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