2018-12-03T13:44:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье полиция ищет вандалов, разбивших «сердце Михайловска»

В ночь на понедельник серьёзно пострадал популярный арт-объект «Я люблю Михайловск»
Андрей ЗОБОВ
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Вандалы разбили «сердце Михайловска»Вандалы разбили «сердце Михайловска»
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По сообщениям пользователей социальных сетей о разрушении арт-объекта «Я люблю Михайловск» в главном управлении МВД по Ставропольскому краю началась проверка. Полицейские занялись поисками вандалов.

Раньше в местных соцсетях появились снимки разбитого «сердца города» в центре арт-объекта «Я люблю Михайловск». Пользователи были возмущенны поступком неизвестных, ведь сердце было излюбленным местом для фотографирования.

Как сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по краю, на место выезжала оперативная группа, оценившая степень разрушений. Действиям неизвестных дадут соответствующую правовую оценку — речь идёт о возбуждении административного или уголовного дела.

Разрушивших памятник вандалов ищет полиция.

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