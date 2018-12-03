Международная студвесна пройдёт на Ставрополье в июне 2019 года

3 Дек. 13:55 2018-12-03T14:10:38+03:00

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В июне 2019 года Ставрополье примет международную студенческую весну стран БРИКС и ШОС. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Нам удалось на хорошем уровне провести студвесну в 2018 году. Благодаря этому мы получили право провести ещё более масштабное мероприятие для молодёжи — «Студенческую весну стран БРИКС и ШОС». Думаю, что и в этот раз нам удастся удивить гостей, создав ещё более благоприятные условия, сделав мероприятие настоящим праздником, — сообщил Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве.

Также губернатор Ставропольского края озвучил официальные даты проведения международной студвесны. Студенческий праздник пройдёт с 4 по 9 июня 2019 года.

Также глава региона отметил, что на студвесне мероприятия, ориентированные на молодое поколение не закончатся — ведь летом традиционно пройдёт очередной Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». При этом Владимир Владимиров пообещал, что формат форума будет расширяться.

— Эта площадка создает реальные возможности для реализации передовых инициатив молодых людей, создаёт прекрасную атмосферу для взаимодействия, общения. Поэтому нам необходимо постоянно развивать «Машук», котором в 2019 году исполнится десять лет. Мы, естественно, подготовим обширную программу к юбилею и постараемся расширить рамки форума.

Напомним, что девятый «Машук» проходил в этом году в Пятигорске. Он собрал около 2 тысяч человек, а площадки впервые посетил президент России Владимир Путин. На реализацию форума выделяется от 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей, а в целом на гранты в в 2018 году Правительство Российской Федерации выделило 83,8 миллиона.