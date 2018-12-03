2018-12-03T14:05:31+03:00
Экономика

Губернатор Ставрополья: к январю сумма курортного сбора достигнет 184 млн рублей

Глава края подводит итоги года
Евгения СОКОРЕВА
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На пресс-конференции в Москве губернатор Ставропольского края рассказал о собираемости в регионе курортного налога. Со слов Владимира Владимирова, казна региона пополнилась на 164 млн рублей.

- Сегодня собрали 164 миллиона рублей. Ещё ноябрь не подведён и декабрь. В целом, мы надеялись 184 миллиона рублей собрать за 2018 год, этой цифры мы достигнем, - заявил глава Ставрополья.

Собранные деньги направят на благоустройство курортных городов: Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков.

Напомним, налог для туристов ввели 1 мая этого года на Алтае и в Ставропольском крае, а с 16 июля - в Краснодарском крае. Сбор составляет от 50 до 100 рублей и взимается с гостей курортных городов за сутки проживания на его территории.

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