Ессентучанка победила в Международном телевизионном IT-конкурсе ROSSиЯ.RU-2018

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-03T15:02:09+03:00

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Конкурс проходил в октябре в рамках федерального проекта «Национальное достояние» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Союза композиторов России и был организован продюсерским центром «Созвездие» на сайте http://www.so-tal.ru.

В конкурсе приняла участие и стала лауреатом II степени ученица народной изостудии «Колорит» Городского дома культуры Ессентуков - Ева Хрошина. Ее работа «Гора Кольцо», выставленная в номинации «Изобразительное творчество», была написана на уроках пленэра «Мой родной край» у Елены Дмитриевны Камышниковой.

Всего в конкурсе участвовали более полутора тысяч человек в разных возрастных категориях. И следует отметить, что по решению строгого и авторитетного жюри, в состав которого входили такие выдающиеся деятели культуры и искусства, как Никас Сафронов, заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, и Наталья Фохтина, художник и журналист, член Международного Союза журналистов, по данной номинации не было присуждено звания лауреата I степени или Гран-при.