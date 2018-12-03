Премьер Дагестана уволил двух замминистров
Изменить размер текста:
Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов освободил от занимаемых должностей сразу двух заместителей министров республики.
Так, свои посты покинули замглавы министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Арслан Сайпуллаев и заместитель руководителя министерства экономики и территориального развития региона Муслим Меджидов.
В подписанных премьер-министром республики официальных распоряжениях отмечается, что чиновники освобождены от занимаемых высоких постов по собственному желанию.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»