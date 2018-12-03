2018-12-03T16:44:07+03:00
Общество

Премьер Дагестана уволил двух замминистров

Михаил ЮЖНЫЙ
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Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов освободил от занимаемых должностей сразу двух заместителей министров республики.

Так, свои посты покинули замглавы министерства природных ресурсов и экологии Дагестана Арслан Сайпуллаев и заместитель руководителя министерства экономики и территориального развития региона Муслим Меджидов.

В подписанных премьер-министром республики официальных распоряжениях отмечается, что чиновники освобождены от занимаемых высоких постов по собственному желанию.

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