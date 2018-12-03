Насильник детей долгие годы преподавал в дагестанской школе

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-03T16:53:12+03:00

Насильник годами преподавал маленьким девочкам, за развращение которых и попал в тюрьму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В общеобразовательной школе села Теречное в Дагестане преподавал насильник несовершеннолетних. Ужасный факт вскрылся после прокурорской проверки: учителя немедленно уволили, а директора привлекли к административной ответственности.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина просто пришёл к директору и попросил должность. Женщина увидела в нём отличного учителя и забыла потребовать с него справку об отсутствии судимости.

В результате проверки этот факт вскрылся. Более того, когда мужчину проверили, оказалось, что и судим он был за изнасилование малолетнего ребёнка.

— Сельский учитель имел судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Конкретнее — его осудили по части 3 статьи 117 уголовного кодекса РСФСР, которая регулировала санкции за изнасилование несовершеннолетних или групповом изнасиловании, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Дагестан.

После этого учителя немедленно уволили, ведь, согласно трудовому кодексу, осуждённые за такие преступления не имеют права работать в сфере образования. А на халатную директрису завели административное дело и оштрафовали.