2018-12-03T17:20:39+03:00
Общество

Сбербанк предлагает ставропольцам «Билет в будущее»

Новый продукт поможет родителям накопить деньги для ребенка
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«Билет в будущее» - так называется новый продукт Сбербанка. Он относится к накопительным страховым программам и позволяет клиенту в удобный срок с помощью комфортных платежей накопить сумму для ребенка, которая облегчит первые шаги во взрослую жизнь, например, поможет при поступлении, оплате обучения или совершении крупной покупки.

Кроме того, в течение всего периода накоплений ребенок будет находиться под финансовой защитой страховой компании.

- За два месяца с начала продаж продукта на Ставрополье уже более 100 родителей сделали вклад в будущее своих детей, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Общая сумма инвестиций составила свыше 800 тысяч рублей.

У каждого клиента Сбербанка появилась возможность позаботиться о накоплениях для своего ребёнка и сделать доступным лучшее образование. Одним из преимуществ «Билета в будущее» являются бесплатные услуги образовательного консультанта. Он подберет лучшие предложения для детей в выборе вуза, курсов, спортивных секций, а также поможет организовать детский праздник, культурно-массовое мероприятие (театр, экскурсии), в том числе в регионах РФ.

Кроме того, бонусом в программе является бесплатный сервис по оформлению документов на получение налогового вычета - банк поможет заполнить сложные налоговые декларации и сократить время на визиты в налоговую инспекцию.

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