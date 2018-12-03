2018-12-03T18:10:12+03:00
Общество

Ставропольские почтовики стали лучшими на Северном Кавказе по профессиональному мастерству

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В конкурсе, определившем лучших профессионалов в двух номинациях, участвовали представители девяти региональных управлений почтовой связи. В жюри конкурса вошли представители управлений почтовой связи, включенных в макрорегион Северный Кавказ, а программа соревнований была построена на двух основных этапах.

В номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» первое место заняла Людмила Сарма, возглавляющая ОПС 355012 ггорода Ставрополя.

Серебряным призером стала еще одна представительница Северной Осетии Галина Ваниева, а третье место осталось за Рашидом Дзейговым из Ингушетии. Теперь Оксана Бабицкая и Людмила Сарма представят северокавказскую Почту на общероссийском финале конкурса профессионального мастерства. «Главными победителями сегодня стали наша профессия и наше предприятие.

Северокавказский макрорегион выдвинул из своих рядов действительно сильных участников, которые смогут должным образом показать качество нашей работы», – резюмировал сопредседатель жюри, председатель профсоюзного комитета УФПС Ставропольского края Юрий Рощупко.

По итогам заключительного этапа конкурса лучшие участники получат из рук генерального директора Почты России, председателя Профсоюза работников связи России и партнеров конкурса призы и подарки. Победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты на получение денежной премии. Первое место – 175 000 рублей, второе место – 125 000 рублей и третье место – 75 000 рублей. Кроме того, обладатели 1 места получат эксклюзивные стелы «Лучший по профессии». А главным сюрпризом для тех, кто займет 1 место, станет специальный приз каждому от генеральных партнёров конкурса – компаний «ЯРкоГрупп» и «Столото» – автомобиль!

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