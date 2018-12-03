2018-12-04T14:31:42+03:00
Происшествия

Испугавший жителей Чечни взрыв оказался хлопком истребителя Су-30

В соцсетях люди сообщали о страшном грохоте над Грозным
Андрей ЗОБОВ
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Причиной страшного грохота стал истребитель Су-30Причиной страшного грохота стал истребитель Су-30Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Чечни и северного Дагестана вечером в понедельник были серьёзно напуганы звуком, напомнившим им сильнейший взрыв. Однако позже выяснилось, что именно с таким хлопком боевой самолёт Су-30 перешёл на сверхзвуковую скорость.

В районе 18:00 в социальных сетях республики стали появляться сообщения о взрыве: учитывая, что звук исходил откуда-то сверху, тут же появились предположения об аварии или даже подрыве самолёта. Некоторые начали паниковать. Однако вскоре ясность внесли официальные представители власти Чечни и пресс-центр аэропорта Махачкалы, объяснившие природу грохота.

— Сегодня в социальных сетях распространилась информация об авиационном происшествии в районе города Грозного. Мы вынуждены прояснить ситуацию: никакого экстренного инцидента не произошло. Звуки, которые так взволновали жителей Чечни и северного Дагестана, были вызваны самолетом Су-30. Вылетев из аэродрома в Дагестане, в указанном районе он преодолел звуковой барьер. Это всегда сопряжено с очень громким звуком, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе аэропорта.

Такой же позиции придерживается и заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике Апти Алаудинов. Он также подтвердил, что звук был произведён военным самолётом.

— Около 18 часов по московскому времени из Моздока вылетел истребитель Он совершал учебно-тренировочный полёт. Сам хлопок — это звук, с которым самолёт преодолел скорость звука. Его легко перепутать со взрывом. Также могу сообщить, что на территории Чечни и Дагестана все службы подняты. Не произошло ни одного чрезвычайного происшествия: теракта, взрыва или подрыва, — сообщил Апти Алаудинов.

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