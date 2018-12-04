2018-12-04T08:35:53+03:00
Общество

Два жителя Карачаево-Черкесии подозреваются в незаконном получении пенсий на полмиллиона рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
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Факты незаконного получения пенсий на общую сумму более 500 тыс. рублей выявили сотрудники полиции Карачаево-Черкесии.

- Мошенничества выявили при расследовании другого уголовного дела. Установлено, что двое жителей КЧР, не достигнув пенсионного возраста, предоставили в организацию заведомо ложные сведения для назначения досрочных трудовых пенсий. В результате они незаконно получили в качестве пенсионных выплат более 513 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по КЧР.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

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