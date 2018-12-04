В Ставрополе нашли пропавшего дагестанского школьника

4 Дек. 09:19 2018-12-04T09:19:22+03:00

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В Ставрополе живым нашли исчезнувшего три дня назад школьника из Дагестана, сообщает группа города в социальной сети Instagram.

Напомним, 1 декабря житель города Дагестанские Огни Ренат Салихов ушел из родительского дома и не вернулся. Появилась информация, что мальчик может находиться в Ставрополе. Здесь велись его поиски.

«В Ставрополе нашли пропавшего 1 декабря 15-летнего мальчика из Дагестана. С ним все в порядке, он наконец уже едет домой. Спасибо всем добровольцам, кто участвовал в его поисках!» — говорится в сообщении.

Сейяас точные обстоятельства и причины ухода школьника из дома устанавливаются.