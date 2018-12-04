Нарушитель, сбивший полицейского на "зебре" в Северной Осетии, явился с повинной

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-04T11:06:15+03:00

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Нарушитель, сбивший полицейского на пешеходном переходе в понедельник на трассе в Северной Осетии, явился с повинной в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

- После ДТП были опрошены очевидцы, установлен точный цвет и марка автомобиля. Ориентировка была передана всем дежурным нарядам и в прессу, но нарушитель вскоре сам пришел в полицию и честно сознался в совершении наезда, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на 3-м км трассы Владикавказ-Алагир,у мемориала Барбашово поле в Северной Осетии неизвестный сбил сотрудника полиции.

Тот переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии нарушитель скрылся с места ДТП. Полицейский был срочно госпитализирован в ближайшую больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.