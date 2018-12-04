2018-12-04T12:37:52+03:00
Общество

На Ставрополье ПАССовцы спасли семью с двумя новорожденными из снежного плена

Машина с детьми застряла на трассе
Алена БЕЛЯЕВА
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Люди не могли выехать с заснеженной трассыЛюди не могли выехать с заснеженной трассы
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Ставропольские спасатели эвакуировали семью с двумя новорожденными малышами. Люди застряли на заснеженной трассе и не могли выбраться самостоятельно. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ПАСС, отец и мать двойняшек, а также бабушка и дедушка ехали из роддома к себе домой в село Московское. На Изобильненском кругу они оказались заложниками снежных переметов и не смогли ехать дальше.

Спасатели вывезли родителей и малышей в Верхнерусское, где передали начальнику регионального филиала ПАСС, который отвез их к родственникам в Ставрополь. Автомобиль с пенсионерами также был эвакуирован.

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