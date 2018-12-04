В Ставрополе за коммуналку не платят 2% населения

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-04T14:54:02+03:00

В их числе не только "хронические" должники

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Чуть больше 98% ставропольцев исправно платят за услуги ЖКХ. Но оставшиеся 2% потребителей копят коммунальные долги.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в минЖКХ Ставропольского края, некоторые игнорируют платежки уже давно, их называют "хроническими" должниками. Но есть и так называемые, "случайные" должники, которые сначала попали в "черный список", а потом узнали о неуплате за ЖКХ.

Во избежание таких проблем представители ведомства советуют регулярно проверять наличие задолженности на портале Госуслуг, официальных сайтах УК и ресурсоснабжающих организаций. Отдельно рекомендуют следить за поступлением взносов по строчке "капремонт".

- Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может обернуться для потребителя ограничением подачи ресурса, его отключением или в отдельных случаях - выселением из квартиры, - предупреждают в минЖКХ СК.

Отметим, что со второго месяца просрочки начисляется пеня, и чем дольше копится долг, тем выше ее размер.